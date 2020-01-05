2020-01-05T16:40:36+03:00
Общество

Волгоградцы смогут попасть в закулисье «Карнавальной ночи»

6 и 7 января зрителей ждут представления Царицынской оперы и Волгоградской филармонии
Екатерина МАЛИНИНА
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Гостей ждут 6 января в 17-00.Гостей ждут 6 января в 17-00.
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6 и 7 января будут богатыми на события и мероприятия. Одни из самых интересных пройдут в Царицынской опере и Волгоградской филармонии.

В Краснооктябрьском районе состоится рождественский бал. В фойе Царицынской оперы будет фуршет, танцы и новогодняя программа. Авторы придумали сценарий на основе «Карнавальной ночи». Зрители увидят закулисье: как готовятся артисты, о чем говорят и как шутят солисты оперы. Будет и свой Огурцов и своя Леночка Крылова. Начало в 17-00 6 января.

7 января большой концерт «Рождественские истории. Перезагрузка» пройдет в Волгоградской областной филармонии. Волгоградцы услышат солистов TALI, Наталью Долгалеву, Еву Керн, Максима Олейникова и Алексея Шапошникова. Они исполнят известные новогодние песни.

Полную программу на новогодние каникулы читайте у нас на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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