Волгоградцы смогут попасть в закулисье «Карнавальной ночи»

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:40:36+03:00

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6 и 7 января будут богатыми на события и мероприятия. Одни из самых интересных пройдут в Царицынской опере и Волгоградской филармонии.

В Краснооктябрьском районе состоится рождественский бал. В фойе Царицынской оперы будет фуршет, танцы и новогодняя программа. Авторы придумали сценарий на основе «Карнавальной ночи». Зрители увидят закулисье: как готовятся артисты, о чем говорят и как шутят солисты оперы. Будет и свой Огурцов и своя Леночка Крылова. Начало в 17-00 6 января.

7 января большой концерт «Рождественские истории. Перезагрузка» пройдет в Волгоградской областной филармонии. Волгоградцы услышат солистов TALI, Наталью Долгалеву, Еву Керн, Максима Олейникова и Алексея Шапошникова. Они исполнят известные новогодние песни.

Полную программу на новогодние каникулы читайте у нас на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU