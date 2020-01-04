2020-01-04T18:07:16+03:00
Общество

В Волгограде ищут похитителя новогодних украшений

Одна светодиодная фигура с проспекта Жукова исчезла, вторая - сгорела
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы недовольны тем, как нарядили и украсили город в канун Нового года 2020. Хотя, возможно, не радует горожан вовсе не это, а то, что при полном отсутствии снега и зелени город выглядит особенно уныло и грустно. К тому же с каждым днем светящихся новогодних украшений на улицах Волгограда становится меньше. Вечером 3 января загорелась алым пламенем и превратилась в кучку пепла светодиодная инсталляция в виде подарка на островке безопасности на проспекте Жукова около Второй продольной. А утром 4 января, когда сотрудники МБУ «ЖКХ Дзержинского района» пришли проверять оставшиеся арт-объекты, обнаружили исчезновение еще одной светодиодной композиции - кто-то украл звезду с разделительной полосы на пересечении проспекта с улицей Джаныбековской.

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С проспекта Жукова в Волгограде украли свтодиодное украшение в виде звезды
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- Теперь муниципальное предприятие ищет очевидцев этих двух новогодних происшествий. Информацию можно передать по телефону: (8442) 58-38-34, - сообщили «КП-Волгоград»в мэрии.

Одна радость – остальные светодиодные фигуры на проспекте Жукова пока на месте, как и золотая Шароель, которая в этом году поселилась на время зимних каникул на пересечении проспекта и улицы Хорошева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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