В центре Волгограда сгорело новогоднее украшение

3 Янв. 2020 2020-01-03T20:31:03+03:00

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В новогоднее убранство улицы Волгограда принарядили прямо перед самым праздником, так что горожане толком и не успели порадоваться светодиодным инсталляциям, которые появились на главных проспектах, в парках и скверах. Вечером 3 января 2020 загорелась светодиодная фигура в виде полутораметрового подарка, которую установили на островке безопасности на проспекте Жукова в районе Второй продольной. Причем загорелась игрушка вовсе не разноцветными огоньками, а алым пламенем.

ghest_vlg Рокосовского-2 продолная. Вот и сказочке конец... Горит декоративная игрушка. Размером примерно 1.5 1.5 м

«Вот и сказочке конец», - печально шутят очевидцы пожара. «Только сегодня детям показывала как красиво», - печалятся волгоградцы. Спустя всего несколько минут от новогоднего украшения осталось лишь горка мусора и черное пятно на пожухлой траве. Волгоградцы предположили, что светодиодную инсталляцию могли поджечь.

- Два подростка лет 10-12, которые были и ранее там замечены, пытались потушить данную игрушку, - сообщили в соцсетях очевидцы уличного пожара.

Но, скорее всего, светотехника не выдержала нагрузки, и произошло замыкание. Также перекресток временно остался без светофора, который был запитан от того же источника.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU