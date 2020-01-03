2020-01-03T20:31:03+03:00
Общество

В центре Волгограда сгорело новогоднее украшение

Светодиодная инсталляция в виде подарка выгорела за считанные минуты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В новогоднее убранство улицы Волгограда принарядили прямо перед самым праздником, так что горожане толком и не успели порадоваться светодиодным инсталляциям, которые появились на главных проспектах, в парках и скверах. Вечером 3 января 2020 загорелась светодиодная фигура в виде полутораметрового подарка, которую установили на островке безопасности на проспекте Жукова в районе Второй продольной. Причем загорелась игрушка вовсе не разноцветными огоньками, а алым пламенем.

ghest_vlgghest_vlg
Рокосовского-2 продолная. Вот и сказочке конец... Горит декоративная игрушка. Размером примерно 1.5 1.5 м
1832 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Вот и сказочке конец», - печально шутят очевидцы пожара. «Только сегодня детям показывала как красиво», - печалятся волгоградцы. Спустя всего несколько минут от новогоднего украшения осталось лишь горка мусора и черное пятно на пожухлой траве. Волгоградцы предположили, что светодиодную инсталляцию могли поджечь.

- Два подростка лет 10-12, которые были и ранее там замечены, пытались потушить данную игрушку, - сообщили в соцсетях очевидцы уличного пожара.

Но, скорее всего, светотехника не выдержала нагрузки, и произошло замыкание. Также перекресток временно остался без светофора, который был запитан от того же источника.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Волгограда сгорело новогоднее украшение
Волгоградский планетарий ждет масштабная реконструкция
Волгоградский зимний велопарад пройдет 12 января
В 2020 году газ проведут в семь поселков Волгоградской области
3 января 2020 в Волгограде: клоун-пати и печка-пати
Число жертв на пожаре в Астрахани выросло до трех
Женщина-водитель устроила ДТП под Волгоградом
В Волгограде пассажиры автобуса избили водителя
Полторы тысячи в день: волгоградцы по часу стоят в очереди на единственный каток в пойме Царицы
В Волгограде четырехлетнему малышу разорвало руку хлопушкой
55 машин и 148 человек тушили крупный пожар в жилом доме Астрахани
Андрей Бочаров поблагодарил сотрудников Чапурниковского поста за защиту жителей от «элементов»
Русских не победить: волгоградцы обсуждают горожан, которые искупались в Волге утром 1 января
Достать ножи: три семейные пары весело встретили Новый Год, устроив поножовщину
Под Волгоградом лишенный прав водитель угробил пассажирку в ДТП
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть мужа с женой
В первый день нового года губернатор навестил детей в больнице и поздоровался с Дедом Морозом
Волгоградцы проведут новогодние каникулы без снега, но с солнышком
В Волжском пьяные зрители устроили драку с Дедом Морозом
Восемь волгоградцев отравились угарным газом 31 декабря
Полторы тысячи полицейских и пятьдесят военных патрулей следят за порядком в Волгоградской области
Три машины оказались в кювете накануне Нового года
10 тысяч волгоградцев встретили Новый год под главной елочкой Волгограда
Маленьких волгоградцев приглашают в новогоднюю сказку в пойму реки Царицы
За час нового года водитель автобуса устроил аварию в центре Волгограда