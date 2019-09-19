Волгоградский планетарий отмечает 65-летний юбилей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-19T11:51:27+03:00

Звездный дом открыл двери первым посетителям 19 сентября 1954 года и по сей день считается одним из восьми лучших в мире [фоторепортаж]

Ровно 65 лет назад, 19 сентября 1954 года, в Волгограде, тогда еще Сталинграде, открылся планетарий. Этот звездный дом стал третьим в СССР. Позже в стране появились десятки планетариев, но большинство из них размещали в церквях, театрах, домах культуры, да и подобного оборудования они не имели. Сейчас из 62 планетариев в России осталось лишь 9, а волгоградский до сих пор считается одним из лучших в стране и занимает восьмое место в мире. Так что его можно назвать уникальным во всех смыслах, впрочем, как и его историю. Волгоградский планетарий - подарок от жителей ГДР к 70-летнему юбилею Сталина. Тогда необычные презенты вождю присылали со всех уголков мира. Правда, этот довольно сильно припоздал, но зато оказался очень солидным. На подарок скинулись почти все жители ГДР. И, конечно, самым подходящим местом для него стал Сталинград. А построили планетарий в конце улицы Мира - одной из первых восстановленных в городе после войны. Сталинградский планетарий: как строили подарок Сталину.Документальный фильм 1954 года о строительстве и открытии Сталинградского планетария.

Строительство шло ударными темпами. Фото из архива Волгоградского планетария.

Все материалы и оборудование для планетария прислали из Германии. Чтобы доставить их в Сталинград понадобилось 276 вагонов.

Фото из архива.

А вот проект немецких архитекторов в СССР «зарубили». Он не соответствовал ни стилю домов на улице Мира, ни выбранной для строительства площадке.

Фото из архива Волгоградского планетария.

Так что местные архитекторы Симбирцев и Хомутов довели проект до ума, а купол планетария увенчали статуей женщины с голубем мира, созданной известным скульптором Верой Мухиной. На возведение грандиозного и уникального для того времени сооружения ушло более четырех лет, строительство курировала министр культуры Зуева.

На создание самой сути планетария - сложного оптического прибора Цейс, в котором рождается звездное небо - ушло всего четыре месяца. Рабочим народного предприятия «Цейсверке» в Иене пришлось поработать по-стахановски. Ведь до этого подобные приборы собирали минимум за 16 месяцев.

Фото из архива Волгоградского планетария.

Монтировали и обкатывали аппарат и телескоп планетария в Сталинграде специалисты из Москвы. К этому они добавили и приборы собственного изготовления - восход Солнца, кометы и метеоры, полярные сияния, а также круговую 70-метровую панораму Волгограда.

Фото из архива.

Планетарий в Сталинграде торжественно открыли 19 сентября 1954 года. В полдень прошел митинг, а после гостей пригласили на первые лекции. Фото из архива.

Первая афиша Сталинградского планетария. Фото из архива.

И его первые посетители. Фото из архива Волгоградского планетария.

Лекции на открытой астрономической площадке планетария всегда пользовались популярностью. В качестве наглядных пособий - гигантский глобус и солнечные часы.

Фото из архива.

Волгоградский планетарий принял более 35 миллионов посетителей.

Фото из архива.

В планетарии Волгограда побывали главы государств многих социалистических стран. Здесь смотрели на звезды Шарль де Голль, Эрих Хонеккер, Николае Чаушеску, Нельсон Мандела и другие известные люди. И, конечно, выросший на этой земле дважды Герой Советского Союза космонавт Юрий Малышев (на фото в центре).

Из архива планетария.

Раньше изображение Сталина было и на фасаде здания, и на уникальном панно работы Аракелова. Мозаика выполнена из перламутра, яшмы, малахита и уральских самоцветов. В 1961-м, когда начали бороться с культом Сталина, все это варварски замазали. Сталин на фасаде так и остался под слоем штукатурки. А мозаичное панно удалось вернуть лишь в 1997 году. Замазку снимали слой за слоем, чтобы восстановить изображение.

Сейчас Иосиф Виссарионович по-прежнему встречает посетителей в холле планетария в окружении 12 колонн из розового мрамора. Кстати, на барельефе каждого из светильников в здании есть число 70, напоминающее о том, что планетарий подарен генералиссимусу на 70-летие.

Непременный атрибут планетария - бюсты Циолковского и Гагарина.

Стены фойе второго этажа отделаны дорогим лимонным и палисандровым деревом. А на окнах красивые «космические» витражи, самые большие в Волгограде. Хрустальные пластины отлили по спецзаказу в Риге. Все здесь сохранено в первозданном виде.

Изучить Луну, расположение созвездий и строение Земли помогут большие глобусы диаметром около метра.

А убедиться в том, что Земля вращается, помогут опыты с маятником Фуко.

Здесь же хранятся и два метеорита.

На фото вверху фрагмент железного Сихотэ-Алинского метеорита, подаренного планетарию Российской академией наук.

Внизу - результат каменного метеоритного дождя, который прошел 6 декабря 1922 года неподалеку от села Царев Волгоградской области.

Аппарат планетария Цейс и спустя 65 лет работает, как часы. Он отличается особой точностью изображения и показывает звездное небо именно таким, каким видят его волгоградцы. На аппарате 99 проекторов, которые проецируют на купол более 6 тысяч звезд и планет.

По периметру Звездного зала волгоградского планетария расположили круговую панораму города. Здесь можно увидеть, как должен был выглядеть со стороны Волги возрожденный после войны Сталинград. Панораму делали с учетом даже еще не реализованных проектов архитекторов 50-х годов прошлого столетия. В центре композиции - Родина-мать.

Правда, планы со временем изменились. Дом союзов, который по задумке архитекторов должен был стать самым высоким зданием в городе (на фото вверху), так и остался на бумаге. Да и на месте теперь уже бывшего завода тракторных деталей и нормалей должны были стоять совсем другие здания.

А вот музей-панораму "Сталинградская битва" в полотно, наоборот, вклеили. Пришлось заменить и памятник на Волго-Донском канале. Вместо Сталина там теперь фигура Ленина.

Каждый день в планетарии идут интересные лекции и показывают звездное небо.

В 26-метровой башне астрономической обсерватории установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор Carl Zeiss с фокусным расстоянием 5000 мм и 800-кратным увеличением. Здесь подъемный пол и вращающийся купол.

Уникальность этой обсерватории в том, что телескоп вращается так же, как движется Солнце. А подъемная платформа позволяет наблюдателям чувствовать себя комфортно, а не карабкаться по лестницам. Она берет на борт сразу 20 человек.

С помощью этого телескопа днем можно рассмотреть пятна на Солнце, а вечером - Луну с ее кратерами и горами. Видны и планеты - Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, а также звезды, туманности и близкие галактики.

Волгоградский планетарий ждет гостей на улице Гагарина, 12, т. (8442) 24-18-72.

Лекции идут ежедневно с 10.00 до 17.00. Билеты: 300 рублей, детский - 200.

В астрономической обсерватории в ясную погоду наблюдения Солнца проводятся в 11.00, 13.00 и 15.00. Вечерние сеансы - по предварительной записи. Билеты: на дневные наблюдения -180 рублей, на вечерние - 500 рублей, детский – 250.

ИСТОЧНИК KP.RU