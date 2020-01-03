Число жертв на пожаре в Астрахани выросло до трех

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:18:55+03:00

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Страшный пожар, который случился накануне в трехэтажке в Кировском районе Астрахани, оставил без крова несколько семей. А число жертв увеличилось до трех человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР Астраханской области, после того, как пожар в жилом доме потушили, на пепелище обнаружили тела двух женщин 79 и 80 лет. Первым среди обугленных развалин нашли погибшего 60-летнего мужчину.

Следователи продолжают проверку по факту пожара на улице Советской. Огонь в жилом доме разгорелся ранним утром 2 января 2020 года. В тот момент все еще спали. Почувствовав запах дыма, кто-то успел выбежать на улицу. Еще восемь человек вытащили из горящего дома спасатели. Но несколько человек так и не проснулись. Потушить пожар удалось лишь спустя четыре часа.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать эксперты и следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дело взял под личный контроль руководитель Астраханского СКР Ибрагим Могушков.

ИСТОЧНИК KP.RU