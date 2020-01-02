55 машин и 148 человек тушили крупный пожар в жилом доме Астрахани

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:05:19+03:00

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Сегодня ночью крупный пожар в двухэтажке в Кировском районе Астрахани оставил без крыши над головой сразу несколько семей. Люди спали, когда около 4 часов утра почувствовали запах дыма. Кто-то сам выбежал на улицу, еще 8 человек эвакуировали приехавшие спасатели. Пожар был такой сильный, что для его тушения к дому №22 на улице Советской приехали 55 машин, с огнем боролись 148 человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области, локализовать пожар удалось только к 7.40 утра по местному времени. А ближе к полудню, осматривая пепелище, спасатели обнаружели обгоревшее тело человека. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области, погибшему жильцу было 60 лет.

Тем временем эвакуированные жильцы пока вынуждены коротать время в пункте временного размещения. Он расположился в Лицее №1. Сейчас там находится 11 человек.

Как написал в своем инстаграме астраханский губернатор Игорь Бабушкин, до сих пор неизвестна судьба еще одного человека. Нет информации об одной из жительниц дома. Глава области обещал оказать помощь всем пострадавшим от пожара, а родственникам погибшего выразил соболезнования. Следственное управление СК России по Астраханской области проводит процессуальную проверку по факту гибели человека.

ИСТОЧНИК KP.RU