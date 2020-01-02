Под Волгоградом лишенный прав водитель угробил пассажирку в ДТП

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:21:50+03:00

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В первый день Нового Года, к сожалению, волгоградские водители открыли счет тяжким ДТП с погибшими. В Среднеахтубинском районе в страшной аварии погибли молодые супруги, их ребенок в больнице. Еще одна авария 1 января унесла жизнь 47-летней женщины в Суровикинском районе Волгоградской области. Она была в числе пассажиров перевернувшегося на трассе Суровикино-Тормосино-Нижнегнутов «Лифана».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем иномарки ехал 54-летний мужчина, уже лишенный прав за пьяную езду. Был ли он трезв в этот день, не сообщается, но на 24 километре дороги он потерял управление, «Лифан» съехал на обочину и кувырком полетел в кювет.

В итоге одна женщина погибла на месте, а сам водитель и его 65-летний пассажир оказались в больнице.

Еще одно ДТП произошло в Волгограде. К счастью, обошлось без погибших, но настроение испортило всем участникам происшествия на год вперед. 40-летний водитель "Киа Рио" на проспекте Ленина протаранил "Ленд Крузер Прадо", которому должен был уступить дорогу. Травму головы получил 10-летний ребенок, который ехал в салоне "Киа". Мальчик в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU