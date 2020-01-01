10 тысяч волгоградцев встретили Новый год под главной елочкой Волгограда

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:47:27+03:00

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Не все волгоградцы встречал Новый год у телевизора. Многие решили разделить радость с другими людьми – возле новогодней елки. Кто-то сделал это в своем районе. Музыка играла почти до утра в нескольких районах Волгограда. Но большинство любителей уличных гуляний отправились в пойму реки Царицы – на главную елку. Организаторы уже посчитали, что в парк приехали около 10 тысяч человек. Добирались кто на такси, кто на общественном транспорте. Он ходил до утра. Правда, ждать приходилось долго, но зато ехали за те же 25 рублей, что и в обычный день.

На празднике волгоградцы пели, танцевали, водили хороводы и смотрели шикарный салют, который около часа ночи распустил в черном небе огромные цветы.

Мероприятия продолжатся вплоть до 8 января. Всего обещают больше 140 мероприятий в разных районах города. Полную программу событий читайте у нас на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU