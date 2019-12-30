Минус два: из «Ротора» ушел защитник Иван Хомуха

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-30T17:47:38+03:00

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В межсезонье волгоградский «Ротор» уже по традиции «пересортировывают». Сначала сменился главный тренер - вместо Игоря Меньщикова теперь руководить командой будет белорус Александр Хацкевич. Затем стало известно, что клуб покидает полузащитник Лобкарев. Сегодня стало известно еще об одной потере - из «Ротора» ушел 25-летний защитник Иван Хомуха.

- Контракт расторгнут по соглашению сторон, - прокомментировали уход игрока в пресс-службе СК «Ротор».

Напомним, Иван Хомуха - воспитанник «Спартака» - отыграл за сине-голубых 16 матчей. По слухам, он переходит в ФК «Енисей» и уже подписал новый контракт.

- Мы благодарим Ивана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! - добавили в клубе.

Но вакантное место пусто не бывает, и в футбольной среде уже появились слухи о переходе в «Ротор» бывшего полузащитника «Спартака-2» Данилы Полубояринова. ему 22 года, он воспитанник тверского футбола, прошлый сезон отыграл в белорусском клубе «Энергетик-БГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU