2019-12-24T16:59:21+03:00
Спорт

Первый пошел: полузащитник Лобкарев покинул «Ротор»

Зато в волгоградской команде появится Лайонел Адамс
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Принято считать, что любой новый руководитель, как новая метла, начинает работу со смены коллектива. Вот и в волгоградском «Роторе», едва сменился главный тренер, как пошли изменения в составе. Сегодня, 24 декабря стало известно, что команду сине-голубых покинул полузащитник Владимир Лобкарев.

- Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. За время, проведенное в команде, Владимир принял участие в 45-ти матчах и забил 5 голов в ворота соперников. Мы благодарим Володю за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! - написали в клубе.

Почти одновременно стало известно, что в «Ротор» перейдет защитник белорусского клуба «Ислочь» Лайонел Адамс. Информация об этом появилась на трансфермаркете. Там же указано, что волгоградскому клубу он достанется абсолютно бесплатно, так как в конце 2019-го у футболиста закончился контракт. Соглашение с сине-голубыми подписано до 2021 года. Известно о новом игроке немного: что родился он в Санкт-Петербурге в семье россиянки и нигерийца, познавал азы футбола в школе ЦСКА. к своим 25-ти годам успел поиграть за «Енисей», «Волгу», КАМАЗ, «Бананц» и «Серседу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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