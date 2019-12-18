В Астраханской области 31 декабря также объявили выходным днем
Вслед за Волгоградской областью и Астраханская присоединилась к перечню регионов, где госслужащим разрешили не работать в последний день года. Губернатор региона Игорь Бабушкин подписал распоряжение, по которому 31 декабря 2019-го объявляется выходным днем.
Напомним, утром 18 декабря, такое же постановление подписал и глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Таким образом, государственные служащие обоих регионов будут работать в последнюю субботу месяца - 28 декабря (вместо 31-го числа).
В распоряжении Бабушкина также содержатся рекомендации для руководителей муниципалитетов и остальных работодателей всех форм собственности перенести рабочий день накануне праздника Нового года на последнюю субботу декабря.
Отметим, что сегодня такие же решения приняли глава Якутии и губернатор Рязанской области. Таким образом, уже в 23-х регионах России служащие получили возможность отдохнуть перед Новым годом и провести 31 декабря с родными и близкими.
ИСТОЧНИК KP.RU