В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-18T16:46:56+03:00

Последний день года волгоградцы будут отдыхать и готовиться к празднику. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменить размер текста: A A

Отличный подарок волгоградцам к Новому году: сегодня, 18 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2019-го объявляется выходным днем. Так что у волгоградцев будет время нарезать салаты на новогодний стол и уложить подарки родным и близким под елочку.

Правда, это коснется лишь государственных учреждений и предприятий Волгоградской области. На частные компании, на территориальные подразделения федеральных органов власти и учреждений, на работников местного самоуправления это постановление не распространяется, а носит лишь рекомендательный характер. Впрочем, служащие тоже этот «выходной» день отработают: «для компенсации трудового времени последняя суббота уходящего года, 28 декабря, будет рабочим днем», - сказано в сообщении областной администрации.

Напомним, ранее волгоградский депутат от КПРФ Алексей Буров пытался вынести этот же вопрос на обсуждение областной думы, но региональный парламент отказался рассматривать его, отдав прерогативу губернатору.

Напомним, еще в конце ноября в Госдуме предложили идею сделать последний день года нерабочим, но эту инициативу не поддержали в Совфеде, правительстве, и Министерстве труда. Однако, в 19-ти регионах России 31с декабря все-таки решили сделать выходным днем. Сегодня Волгоградская область стала 20-й в этом списке.

Чуть позже к этому списку добавились Астраханская и Рязанская области, а также Якутия.

ИСТОЧНИК KP.RU