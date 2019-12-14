В Волгограде УК заплатит 125 тысяч штрафа за подъезд после пожара

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-14T11:41:27+03:00

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Пожар в трехэтажке на улице Ломакина, 20, в Красноармейском районе Волгограда случился еще ночью 4 июня. Тогда один человек погиб, а подъезд превратился в обгоревшие руины. Несколько месяцев дом стоял без воды и электричества. Так как аварийным его не признали, ремонтом должна была заниматься управляющая организация. Но ООО «УК «ЭУ-67» не торопилась привести дом в порядок, чтобы погорельцы могли вернуться в свои квартиры. За свое бездействие коммунальщики заплатят 125 тысяч рублей штрафа. Постановление Госжилнадзора Арбитражный суд Волгоградской области оставил без изменения.

- На ограждающих конструкциях одной из квартир выявлено обугливание деревянных балок перекрытий и стен. В подъезде имеется деформация опорной металлической балки лестничного пролета между вторым и третьим этажами с разрушением отделочного слоя. Перекрытие пошло трещинами разной направленности, - как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре, инспекторы во время проверки зафиксировали множество серьезных нарушений.

Вот только жильцы уже не первый месяц бьются над тем, чтобы все эти «ужасы» не только описали, но и полностью устранили.

ghest_vlg Пожар в трехэтажке на улице Ломакина, 20, в Красноармейском районе Волгограда

ИСТОЧНИК KP.RU