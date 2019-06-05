На юге Волгограда в пожаре сгорел 69-летний дед

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-05T10:02:21+03:00

Погибший мужчина жил один, крепко выпивал и курил в постели. Это его и погубило. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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Жарким выдался вечер 4 июня у жителей дома №5 по улице Ломакина в Красноармейском районе. В 22.30 жильцы многоэтажки вдруг стали задыхаться от дыма, оказалось, что на втором этаже первого подъезда уже вовсю полыхает квартира.

Огонь так стремительно распространялся, что к приезду спасателей, уже горела вся квартира. Первым делом пожарные эвакуировали тех жильцов, кто к моменту их прибытия еще не успел выбежать на улицу. Несколько бригад спасателей тушили пожар полчаса. И только уже на пепеище обнаружили тело хозяина сгоревшей квартиры.

Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, погиб в огне 69-летний дедушка. По словам соседей, он давно и регулярно употреблял спиртные напитки, при этом постоянно курил в квартире. Именно непотушенная сигарета и привела к трагедии.

По данному факту проводится проверка.

ghest_vlg На юге Волгоградв в пожаре погиб дедушка

Кстати, в тот же вечер еще одного пострадавшего на пожаре доставили в больницу. ЧП случилось в хуторе Зимняцкий Серафимовичского района. В доме вспыхнули вещи. Благо хозяина дома удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU