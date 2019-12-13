На соборе Александра Невского в Волгограда возводят главный купол

СЕГОДНЯ 20:00 2019-12-13T20:01:11+03:00

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До конца 2019-го на строящемся в центре Волгограда соборе Александра Невского уже будет сиять позолотой главный купол. Сегодн, 13 декабря, строители приступили к его монтажу. Уникальность его в том, что собирать его будут из 24-х частей. Каждую секцию поднимут отдельно башенными кранами, а затем рабочие смонтируют его на подготовленный заранее внутренний свод.

Каждую часть купола будут поднимать отдельно и монтировать на внутренний свод. Фото с сайта Воллгоградской епархии.

Сегодня по благословению Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора возле строящегося собора был совершен молебен перед началом всякого доброго дела. Богослужение возглавил протоиерей Вячеслав Жебелев. Фрагменты купола были окроплены святой водой. Об этом «КП-Волгоград» поведали в волгоградской митрополии.

Напомним, главный купол весит более 45 тонн. Такую конструкцию невозможно поднять целиком, потому и принято решение собрать его наверху по частям. Всего в соборе вместе со звонницей будет 18 колоколов. Вместе с куполами высота собора составит 52 метра. Завершить строительство храма планируют в 2021 году к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

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ИСТОЧНИК KP.RU