Директор музея «Сталинградская битва»: Anacondaz использовала символ Родины-матери незаконно

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-10T17:33:27+03:00

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Скандал вокруг обложки нового альбома группы Anacondaz не утихает. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, когда увидел изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» со скелетом, ужаснулся.

- Это кощунство. Я считаю, что такое изображение облика «Родины-матери», которая является символом победы, недопустимо. Я прочитал объяснение автора этого рисунка, но все же считаю, что задумка как раз была изобразить скульптуру в негативном свете. Оскорбление ли это символа решил прокуратура. Но вот разрешения на использование товарного знака «Родина-мать зовет!», который принадлежит нам, никто им не давал. И я никогда бы не дал такого разрешения, - прокомментировал свое отношение к арт-картинке астраханских рэперов Дементьев.

Напомним, на обложке последнего мини-альбома Anacondaz изображена волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!", которую скрестили со скелетом (точнее с другой скульптурой неизвестного автора - La mort saint innocent, которая выставлена в Лувре).

rap_anacondaz Астраханские рэперы Anacondaz нарисовали на обложке мини-альбома Родину-мать скрещенную со скелетом

ИСТОЧНИК KP.RU