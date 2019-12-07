Астраханские рэперы разместили на обложке нового альбома Родину-мать «скрещенную» со скелетом

Новый альбом астраханской рэп-группы Anacondaz под названием «Мои дети не будут скучать» вызвал настоящий бум. И дело даже не в суровых и злых текстах песен и не в драйвовых треках, бурное обсуждение вызвала обложка нового релиза. На ней изображение волгоградской скульптуры «Родина-мать зовет!» скрестили со скелетом (точнее с другой скульптурой неизвестного автора - La mort saint innocent, которая выставлена в Лувре).

В интернете разгорелись настоящие страсти по поводу этой инсталляции. Кстати, придумала и разработала эту обложку фотохудожница Маруся Махмутова.

«Для меня было очень важно сделать эту обложку. Классно, когда слушаешь ребят с детства, ходишь на концерты, а потом вырастаешь и начинаешь с ними работать. Ребята предложили Родину-Мать, а я остановилась на La Mort Saint-Innocent от неизвестного скульптора. Вот что получилось», - написала Маруся в своем инстаграме.

rap_anacondaz Астраханские рэперы Anacondaz нарисовали на обложке мини-альбома Родину-мать скрещенную со скелетом

В Волгограде многие такое «скрещение» восприняли в штыки.

«Родина-мать - олицетворение нашей победы и миллионов погибших на войне. Издеваться над символом - это кощунство!», «Музыка хороша, а вот с обложкой разочаровали. Зря так!», «Что за оскорбление памятника? Уберите это!», - пишут авторам этого шедевра одни комментаторы.

«Круто!», «Спасибо за артворк! Ждем всем Волгоградом», «Художественная аллегория точна, как никогда», - противоречат им поклонники художницы и ее творчества. Сами рэперы из Anacondaz уверяют, что никого не хотели обижать, мол, работа «La mort saint innocent», с которой скрестили «Родину-мать» также олицетворяет «святую невинную смерть» и она также плачет кровавыми слезами о своих детях.

Член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин даже запустил соцопрос на своей страничке в соцсети по этому поводу - «Какая правильная реакция на обложку Anacondaz: 23% ответили - улыбнуться и попытаться увлечь чем-то интересным, 10% - оскорбиться и наказать, столько же считают, что парней надо перевоспитывать, а 19% - что не надо обращать на это внимание.

Сам Черепахин считает, что (дословно): «Напрягаться и оскорбляться на такое проявление молодежной субкультуры как обложка группы Anacondaz - это проявлять свои слабость в убеждениях и бессилие наладить диалог со своими детьми».

Кстати, именно сегодня, 7 декабря, астраханской группе Anacondaz исполняется 10 лет. Громкий получился юбилей.