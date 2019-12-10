В Волгограде выбрали подрядчика, который построит детсад на улице Кирова
Детский сад на улице Кирова в Кировском районе Волгограда будет строить ООО «СтройТехИнвест». Именно эта компания выиграла аукцион.
Точнее, ей предстоит не построить, а скорее перестроить здание, которое пытались возвести еще 10 лет назад. Тогда из-за проектных и технических ошибок строительство остановили. Исправлять чужие ошибки всегда тяжелее, но теперь новый проект и новый подрядчик.
- Как только муниципальный контракт будет подписан ООО «СтройТехИнвест» приступит к строительству объекта, -уточняют в мэрии Волгограда.
Напомним, новый детсад появится между домами № 92 «А» и № 92 «Б» по улице Кирова. Он будет рассчитан на 7 групп, вместимостью 140 детей, в том числе ясельного возраста.
Проектом предусмотрено не только возведение современного детсада, но и благоустройство прилегающей территории - с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. У каждой группы будет своя площадка с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Обещают и спортивную площадку.
Кстати, эта же компания - ООО «СтройТехИнвест» - выиграла и тендер на строительство детского садика в поселке ГЭС Волгограда.
Всего в Волгограде до конца года будут сданы 3 детских сада в Советском и Дзержинском районах на 515 мест. В разных стадиях находятся работы по строительству еще трех детских садиков, рассчитанных общей сложностью на 525 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU