В Волгограде выбрали подрядчика, который построит детсад на улице Кирова

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-10T14:45:35+03:00

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Детский сад на улице Кирова в Кировском районе Волгограда будет строить ООО «СтройТехИнвест». Именно эта компания выиграла аукцион.

Точнее, ей предстоит не построить, а скорее перестроить здание, которое пытались возвести еще 10 лет назад. Тогда из-за проектных и технических ошибок строительство остановили. Исправлять чужие ошибки всегда тяжелее, но теперь новый проект и новый подрядчик.

- Как только муниципальный контракт будет подписан ООО «СтройТехИнвест» приступит к строительству объекта, -уточняют в мэрии Волгограда.

Напомним, новый детсад появится между домами № 92 «А» и № 92 «Б» по улице Кирова. Он будет рассчитан на 7 групп, вместимостью 140 детей, в том числе ясельного возраста.

Проектом предусмотрено не только возведение современного детсада, но и благоустройство прилегающей территории - с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. У каждой группы будет своя площадка с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Обещают и спортивную площадку.

Кстати, эта же компания - ООО «СтройТехИнвест» - выиграла и тендер на строительство детского садика в поселке ГЭС Волгограда.

Всего в Волгограде до конца года будут сданы 3 детских сада в Советском и Дзержинском районах на 515 мест. В разных стадиях находятся работы по строительству еще трех детских садиков, рассчитанных общей сложностью на 525 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU