В Волгограде в поселке ГЭС построят новый детский сад

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-28T09:24:12+03:00

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В поселке ГЭС, который находится на севере Волгограда, построят новый современный детский сад. И это уже не просто планы на далекое будущее, а реальность. В настоящий момент проектно-сметная документация на строительство здания детсада прошла государственную экспертизу.

- Решение о строительстве второго детского сада в поселке ГЭС Волгограда властями города было принято в связи с активными темпами застройки этой территории. Это станет очередным этапом по развитию социальной инфраструктуры в этом поселке. Также муниципалитет рассматривает возможные варианты размещения в дальнейшем здесь школы, - говорят в мэрии Волгограда.

Новый детсад будет расположен по улице Героев Шипки. Это будет двухэтажное здание, рассчитанное на 7 разновозрастных групп, в том числе детей ясельного возраста. Всего он сможет принять 140 детей.

- Кроме просторных групп с зонами для занятий и отдыха, в садике будет спортивный зал, столовая, медицинский центр, пищеблок и другие помещения. На улице для каждой группы будут игровые площадки с теневыми навесами, а также спортивная площадка, - добавляют в администрации города.

Территорию вокруг детсада обещают благоустроить: сделать проезды, тротуары и даже поливочный водовод для ухода за посаженными деревьями.

Всего в Волгограде до конца года сдадут 3 детских сада - в Советском и Дзержинском районах на 515 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU