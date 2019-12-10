2019-12-10T12:44:31+03:00
Происшествия

Подпольные уколы красоты: в Волгограде судят поставщиков опасных инъекций

Три женщины и 27-летний мужчина поставляли в волгоградские клиники не зарегистрированные в России инъекции из Кореи и Китая
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Клиенты косметологов иногда даже не догадывались, что им колют подпольные инъекции.Клиенты косметологов иногда даже не догадывались, что им колют подпольные инъекции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Больше года следователи СУ СК по Волгоградской области собирали по крупицам факты и улики, доказывающие вину волгоградцев, которые устроили «бизнес» на контрафактных уколах красоты. Сегодня уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

На скамью подсудимых отправятся три волгоградки и сын одной из них - 27-летний молодой человек. Напомним, несколько месяцев сотрудники регионального УФСБ отслеживали путь запрещенных инъекций. Установили, что закупают эти уколы красоты в Корее и Китае, в Россию их ввозят подпольно. Сначала они приходят посылками в Москву, а оттуда доставляли их в Волгоград. Курьерами в наш город как раз выступала эта «четверка». Известно, что покупателями у них были как минимум 10 частных клиник и 150 волгоградских косметологов. Таким образом, в числе пострадавших оказались десятки волгоградок, которые решились на уколы красоты.

- По фармацевтическому действию указанные препараты являлись ботулотоксинами и филлерами, применяемыми при оказании косметологических услуг, связанных с мезотерапией и контурной пластикой, но не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств, а соответственно не имели каких-либо документов, удостоверяющих их качество. Таким образом, последствия использования этих препаратов в настоящее время не изучены и могут представлять угрозу для здоровья потребителей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Задержали этих «бизнесменов» осенью 2018-го. В роли организатора выступила 49-летняя женщина. Именно она и вовлекла в свой бизнес 27-летнего сына и двух своих подруг.

Свою вину все фигуранты дела признали. Их обвиняют по статье «незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный организованной группой в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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