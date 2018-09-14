2018-09-14T08:38:34+03:00
Происшествия

В Волгограде косметологи торговали контрафактными уколами красоты

Под подозрение попали 10 клиник и 150 частных косметологов
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Контрабандные "уколы красоты" распространялись среди частных косметологовКонтрабандные "уколы красоты" распространялись среди частных косметологовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Волгограде полиция ликвидировала канал поставки на территорию региона контрабандных косметических препаратов. Они использовались пластическими хирургами и косметологами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, с апреля прошлого года злоумышленники покупали в Москве и других регионах России закупали поддельные лекарства, сделанные в Китае и Корее. Только в Волгограде контрафактные медикаменты расходились среди 150 потребителей. Организатором поставки препаратов была директор одной из волгоградских косметологических клиник, где, в том числе, делались и так называемые уколы красоты.

Полицейские выяснили, что поддельные препараты под видом легальных сбывались через сеть частных косметологов, зачастую не имеющих лицензий на такой вид деятельности, а также через клиники Волгограда и Волгоградской области. При этом клиентам, согласившимся на процедуры мезотерапии и биоревитализации, зачастую не сообщалась полная информация о препарате, либо легальный препарат непосредственно перед инъекцией менялся на контрафактный.

Согласно прилагаемой к препаратам документацией, они являлись по своей сути ботулотоксинами и филлерами, применяемыми в мезотерапи и контурной пластике. Однако в Государственный реестр лекарственных средств они внесены не были. Следовательно, не было никаких документов, подтверждающих качество этих препаратов и их безопасность для здоровья потребителей.

Деятельность по торговле контрафактными препаратами пресекли оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области и коллеги из регионального ФСБ. В Волгограде и Москве проведены обыски, изъято почти 900 упаковок препаратов, не зарегистрированных на территории России. Двое подозреваемых по делу уже признали свою вину, подробно рассказав все детали нелегального бизнеса. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде медики спасают двухлетнего мальчика со страшными ожогами
Мэрия Волгограда требует от подрядчика отремонтировать по гарантии дороги
Волгоградцев зовут попробовать дары земли волгоградской
Микрорайон «Семь ветров» парализован из-за ДТП с двумя автобусами
На западе Волгограда не разъехались два автобуса
В Волгограде судебный пристав под видом покупателя изъял телефон у должника по алиментам
В Волгограде на кольце Нулевой продольной попал в аварию пассажирский автобус
В Волгоградской области появится новый комитет - по туризму
На улицы Волгограда поставят еще семьдесят киосков
Астраханец выжил после падения с мотоцикла на скорости 200 километров в час
Защитникам Сталинграда выплатят матпомощь к годовщине Сталинградской битвы
В Волгограде злоумышленники вырубили деревья вдоль шоссе Авиаторов
В жуткой аварии под Волгоградом погибли три человека
Москвич заплатит штраф за оскорбление волгоградского полицейского
Под Ульяновском в авиакатастрофе погиб волгоградский пилот
Волгоградцы будут получать возрастные льготы вне зависимости от пенсии
В Волгограде IT-специалисты получают меньше рабочих на заводе
15 сентября рокадную дорогу в Волгограде закроют для транспорта
Коля живи: волгоградцев просят помощь мальчику победить саркому
В Волгограде ищут наркоманов, которые хотели бы бесплатно избавиться от зависимости
Все на футбол: в кассы Волгоград Арены поступили билеты на матч Ротор-Зенит-2
В Волго-Ахтубинской пойме построят новую плотину и девять водотоков
На волгоградских заводах в среднем получают 35 тысяч рублей
Поддержим: волгоградские Мисс и Мистер едут на конкурс студенчества
Гости ЧМ-2018 в Волгограде пожаловались на грязное белье и прокуренные комнаты