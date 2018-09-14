В Волгограде косметологи торговали контрафактными уколами красоты

СЕГОДНЯ 08:36 2018-09-14T08:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде полиция ликвидировала канал поставки на территорию региона контрабандных косметических препаратов. Они использовались пластическими хирургами и косметологами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, с апреля прошлого года злоумышленники покупали в Москве и других регионах России закупали поддельные лекарства, сделанные в Китае и Корее. Только в Волгограде контрафактные медикаменты расходились среди 150 потребителей. Организатором поставки препаратов была директор одной из волгоградских косметологических клиник, где, в том числе, делались и так называемые уколы красоты.

Полицейские выяснили, что поддельные препараты под видом легальных сбывались через сеть частных косметологов, зачастую не имеющих лицензий на такой вид деятельности, а также через клиники Волгограда и Волгоградской области. При этом клиентам, согласившимся на процедуры мезотерапии и биоревитализации, зачастую не сообщалась полная информация о препарате, либо легальный препарат непосредственно перед инъекцией менялся на контрафактный.

Согласно прилагаемой к препаратам документацией, они являлись по своей сути ботулотоксинами и филлерами, применяемыми в мезотерапи и контурной пластике. Однако в Государственный реестр лекарственных средств они внесены не были. Следовательно, не было никаких документов, подтверждающих качество этих препаратов и их безопасность для здоровья потребителей.

Деятельность по торговле контрафактными препаратами пресекли оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области и коллеги из регионального ФСБ. В Волгограде и Москве проведены обыски, изъято почти 900 упаковок препаратов, не зарегистрированных на территории России. Двое подозреваемых по делу уже признали свою вину, подробно рассказав все детали нелегального бизнеса. Расследование уголовного дела продолжается.