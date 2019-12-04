Жителям предлагают проголосовать за образ идеального Волгограда и области

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-04T13:14:05+03:00

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Бренд региона – это образ успешного, развивающегося и привлекательного для инвесторов места. Поэтому когда власти Волгоградской области озаботились созданием такого образа и выбрали рекламное агентство для реализации задуманного, появилась идея: выбирать должны люди. Специалисты, которым, к слову, за разработку визуального бренда области и самого Волгограда дали 3,4 миллиона рублей, сначала обсудили основные направления работы, а спустя время предложили пять «гипотез позиционирования Волгоградской области». Давайте выбирать.

Первая и самая популярная делает ставку на то, что область - «регион устойчивого инновационного социально-экономического развития». У нас прогрессирует сфера образования и культурно-исторические традиции, а также туризм (44%, 4). Второй вариант описывает регион, где идет упор на АПК и туризм (33%, 3). Третий образ – территория бизнеса, здесь кипит промышленное производство и бурлит инвесторская деятельность (11%, 1). Четвертый: Волгоград – фестивальный центр, где активно развивается спорт и культура, а еще проходят события российского и международного уровня (11%, 1). И пятая гипотеза заключается в том, что наша область – экологический курорт, куда стекаются туристы (0%).

Пока лидеры очевидны, но каждый может высказать свое мнение, проголосовав на понравившийся вариант по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU