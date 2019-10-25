Город, в котором стыдно воровать: волгоградцы выбирают концепцию бренда региона

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-25T18:25:58+03:00

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Волгоградские власти озаботились созданием бренда региона. В первую очередь, логотип и слоган нужны для сувенирной продукции, которую вручают гостям города на конференциях и фестивалях, которая печатается на футболках, пакетах, кружках, календарях и магнитиках. Они должны быть яркими и запоминающимися, чтобы глядя на эти сувениры, в голове всплывал образ Волгограда. Какой это должен быть образ, как позиционировать Волгоград туристам, с чем ассоциируется город у самих жителей, и каким мы видим город в будущем, в пятницу обсуждали на «Точке кипения» в Политехе. Здесь собрались 141 человек, которые во время мозгового штурма предложили несколько концепций развития города.

Итак, каким волгоградцы хотят видеть свой город? Культурным и историческим центром, местом для проведения международных фестивалей и конференций, регионом с развитой инфраструктурой, городом без коррупции и регионом для ведения бизнеса. Вряд ли что-тоиз этого может стать слоганом, который напишут на футболках, хотя многие признались, что рады были бы увидеть на наших улицах билборды с надписями «Город, где воровать стыдно».

Каким волгоградцы хотят видеть свой город.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, 3,4 миллиона получило рекламное агентство, которое в итоге из этих концепций и смыслов должна разработать визуальный бренд региона. Сегодняшний форсайт – первый этап работы, который нужен был для того, чтобы услышать мнение самих жителей. Большинство участников обсуждения проголосовали за то, чтобы Волгоград позиционировали как культурно-исторический центр, хотя вряд ли можно сказать, что у нас, к примеру, лучшая школа джаза, лучшие опера и балет, чтобы привлечь туристов именно по этому направлению.

Из этих мыслей в итоге должен родиться бренд.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU