Мэрия Волгограда обещала не закрывать парковку на площади Павших Борцов на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-03T14:59:02+03:00

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Каждый год автомобилисты Волгограда негодовали: большую парковку на площади Павших Борцов закрывали на целый месяц, а в период новогодних гуляний частично перекрывали и проезд по улице Мира. Подготовка к праздникам и новогодние гулянья приносила не только радость, но и массу неудобств. В этот раз власти угодили всем: и горожанам, и водителям. Первые смогут встретить новый год в пойме реки Царица на площади перед музеем «Россия - моя история», куда переместится главная городская елка. А вторые забудут про пробки.

Кстати, на площади уже ставят зеленую красавицу. Правда, у здания Главпочтамта. Она создаст прекрасный антураж для новогодних селфи и украсит центр города, при этом никак не парализует движение машин.

- По состоянию на текущий момент принято решение установить на площади Павших Борцов новогоднюю елку и отгородить ее. При этом ограничений по парковке и проезду вводить не планируется, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU