Главная елка Волгограда переедет в пойму Царицы

В этом году главная городская елка Волгограда переедет в пойму реки Царицы. Именно там, в парке Царицынский, на площади перед музеем «Россия - моя история» и пройдут главные события празднования Нового 2020 года и Рождества. К праздникам там зальют и откроют и долгожданный каток. Установят елку и на площади Павших Борцов - она будет прежней. Улицы, площади, парки и скверы Волгограда в середине декабря украсят яркие светящиеся арт-объекты, консоли и гирлянды. В центре появятся светодиодные часы, по которым мчатся сани Деда Мороза, золотая ель и еще много самых разных елок. Ждать праздничного настроения осталось недолго.

- В парке Царицынский установят главную городскую елку, а также сцену, территорию украсят светодиодные композиции, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

КАК УКРАСЯТ ЦЕНТР

На бульваре на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской установят светодиодные часы на постаменте. Сани Деда Мороза украсят край циферблата. Это будет одно из самых популярных объектов для новогодних селфи. У памятника стрельцам-основателям Царицына будут светиться две елочки, подарки и надпись «С Новым годом!». На разделительном островке на пересечении проспекта и Аллеи Героев поставят 12-метровую золотую елку с серебряной звездой. А напротив «Волгоград Арены» в этом году будет сразу три искусственные елочки – две серебряные и одна золотая.

По традиции Комсомольский путепровод тоже будет светиться праздничными огнями, новые консоли сделают в виде гирлянд и звезд.

Установка всего этого новогоднего убранства влетит городу в копеечку. Монтаж-демонтаж елки на площади Павших Борцов обойдется более 800 тысяч рублей. А привезти, поставить и подключить уже имеющиеся светодиодные фигуры в Центральном районе обойдется еще в 244 тысячи рублей. Речь идет об 11-метровой Шароели, композиции из Камина, Кота на подушке, подарков и трона, которая стояла в Комсомольском саду, 10 консолей «Шляпка», которые монтируются на фонарные столбы, а также трехметровых светящихся Сапогах. Установят в центре и светящиеся цифры 2020 высотой 3,3 метра и длиной 8,5 метра.

Подрядчика выберут 10 декабря, установка займет 10 дней после заключения контракта. То есть заиграет новогодними огоньками центр только в последние дни уходящего года. А разобрать праздничные украшения и отвезти обратно на склад должны с 20 по 27 декабря.

ЧЕМ ПОРАДУЮТ РАЙОНЫ

Как отмечают в мэрии, в каждом районе Волгограда будет сразу по несколько елок. В Дзержинском - перед центром «21 век», в парке Героев-летчиков, в парке Семейный и у ДК в поселка Гумрак. Нарядят здесь новогодними игрушками и живые елки, растущие на островке безопасности на Самарском разъезде. Сам путепровод украсят светящимися снежинками.

В Краснооктябрьском встречать Новый год будут у елки на площади Металлургов у Царицынской оперы. Площадь также украсят четыре светодиодных снеговика. А на самой елке будет новая 3D-гирлянда и макушка в виде северной звезды.

В Тракторозаводском новогодние елки поставят на обновленной площади Аттракционов, а также в поселках Водстрой и ГЭС. Праздничные огоньки гирлянды украсят также входную арку парка Аттракционов, проспект Ленина и площадь Дзержинского. На столбах вдоль улицы Николая Отрады и проспекта Ленина развесят праздничные аншлаги.

В Кировском районе главная елка по традиции расположится у «Авангарда». Рядом встречать гостей будет переехавший из центра снеговик с подарками и четыре разноцветных звезды. Улицы Минина и Маресевой тоже будут светиться.

В Советском районе будет три праздничных елки - на Тулака, у ДК «Петрова» и на Максимке у ДК «Горьковский». Обновленную аллею на Казахской украсят светодиодными цветами.

В Ворошиловском районе елки по традиции поставят в парке «Сказка», на площади Советской и в сквере у Казанского собора. На площади Чекистов специалисты будут светиться Снеговик, Снегурочка и северные олени. В Касимовский сквер переедет Домик бабы Яги.

В самом южном Красноармейском районе Волгограда отмечать Новый год будут у елок на бульваре Энгельса и в парке «50 лет Октября». Подсветят огоньками и главные магистрали.