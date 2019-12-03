На пешеходный фонтан у собора Александра Невского в Волгограде потратят 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-03T14:32:02+03:00

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Собор Александра Невского, который строят в центре Волгограда, уже возвышается на площади Павших борцов. И пока иконописцы будут заниматься внутренним убранством храма, компания «Приволжтрансстрой» займется преображением прилегающего сквера. Именно это предприятие выиграло конкурс, заказчиком которого выступало МБУ «Волгоградзеленхоз». Отметим, что эта компания занималась благоустройством Набережной Волгограда.

Как следует из документации, которую «КП-Волгоград» изучила на сайте Госзакупок, на обновление сквера у Невского собора потратят почти 30 миллионов рублей. Если точнее, цена контракта - 29 704 218 рублей. За эти деньги компания сделает пешеходный фонтан и вертикальную планировку территории.

Напомним, на первом этапе здесь демонтировали старую поливочную систему и пешеходные дорожки, а также вырубили часть деревьев (часть, к счастью, сохранили - туи, к примеру, пересадили к рокадной дороге).

Следующий этап - благоустройство. Теперь компании «Приволжтрансстрой» предстоит сделать из этой территории комфортную зону отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU