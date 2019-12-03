2019-12-03T14:32:02+03:00
Общество

На пешеходный фонтан у собора Александра Невского в Волгограде потратят 30 миллионов рублей

Обустройством зоны отдыха займется компания "Приволжтрансстрой"
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
Изменить размер текста:

Собор Александра Невского, который строят в центре Волгограда, уже возвышается на площади Павших борцов. И пока иконописцы будут заниматься внутренним убранством храма, компания «Приволжтрансстрой» займется преображением прилегающего сквера. Именно это предприятие выиграло конкурс, заказчиком которого выступало МБУ «Волгоградзеленхоз». Отметим, что эта компания занималась благоустройством Набережной Волгограда.

Как следует из документации, которую «КП-Волгоград» изучила на сайте Госзакупок, на обновление сквера у Невского собора потратят почти 30 миллионов рублей. Если точнее, цена контракта - 29 704 218 рублей. За эти деньги компания сделает пешеходный фонтан и вертикальную планировку территории.

Напомним, на первом этапе здесь демонтировали старую поливочную систему и пешеходные дорожки, а также вырубили часть деревьев (часть, к счастью, сохранили - туи, к примеру, пересадили к рокадной дороге).

Следующий этап - благоустройство. Теперь компании «Приволжтрансстрой» предстоит сделать из этой территории комфортную зону отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец слил бензин, а после сжег чужую машину
На Набережной Волгограда бронекатер БК-31 с трудом поставили на постамент
В 2020 году в Волгоградской области проведут всеобщую диспансеризацию
Мэрия Волгограда обещала не закрывать парковку на площади Павших Борцов на новогодние праздники
В Камышине поймали двух подростков, угонявших машины
Пьяный сбил пьяного: в Волгограде судят виновника аварии, который сжег машину
Начальница «Почты России» из Волгоградской области украла 1,4 миллиона рублей
Волгоградских водителей предупредили о снежных заносах на трассе «Каспий»
Волгоградка пыталась отсудить алименты у 10-летнего сына умершего мужа
Стажер-бухгалтер из Волжского украла у фирмы 1,7 миллиона рублей
Волгоградская ФСБ поймала наркокурьеров с двумя килограммами «синтетики»
Под Астраханью на «Чертовом городище» поймали черного копателя
Два жителя Ижевска разводили волгоградцев на деньги по телефону
В резко затормозившей маршрутке №57 пострадала волгоградка
Банда из Волжского организовала подпольный цех по производству топлива
Три малыша из Волгоградской области заболели гриппом
Расходы волгоградца на ЖКХ и проезд выше, чем на медицину
Камера на Набережной Волгограда засняла подростков-вандалов, разбивших лавочку скейтами
«Волгоград Арену» передали на баланс облспорткомитета
«Человек тонет!»: в Астраханской области футболисты бросили игру и спасли пенсионерку
Волгоградцев приглашают на Рождественский забег 2020
В Волгограде за мошенничество судят экс-директора Горпитомника
ДТП с подростком попало на видео: в Волгограде 16-летний парень на «шестерке» протаранил иномарку
Волгоградцев приглашают на ярмарку в стиле Гарри Поттера
По строительству жилья Волгоград отстает от всех мегаполисов России
Мэрия Волгограда через суд отдаст бомбоубежище государству
Волгоградец получил наследство в семь миллионов рублей по фальшивым документам
По Волгоградской области прошагает Крестный ход с иконой «Избавительница от бед»