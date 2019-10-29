Щепки летят: у храма Александра Невского в Волгограде "озеленяют" сквер

Сквер у строящегося собора Александра Невского в Волгограде опять в центре скандала. Волгоградцы жарко обсуждают его «озеленение» под фотографиями, которые выложил на своей страничке в соцсети руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. На них унылая картина: на месте некогда зеленой зоны с раскидистыми деревьями остался лишь перепаханный участок земли. «Собственно, все оставшиеся деревья вы видите на этих фотографиях», - написал общественник. Корреспондент "КП-Волгоград" лично убедился в правоте общественника.

На зеленую зону сегодня эта территория явно не похожа.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Декорация к фильму ужаса», «Такое ощущение, что все эти горе-озеленители из регионов крайнего севера, где солнца мало и деревья не нужны», - возмущаются комментаторы.

Кстати, заплатили за эти работы предпринимателю Сергею Сидельникову 1,9 миллиона рублей. Такая сумма указана в договоре между МБУ «Волгоградзеленхоз» и бизнесменом (документ размещен на сайте Госзакупок).

Вот предприниматель и отрабатывает контракт. Уже вырубили десятки деревьев - это факт, который в мешке не утаишь.

Деревья вырубили в угоду ландшафтного дизайна.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В мэрии опять оправдываются: «Убрали только сухие и поврежденные деревья. Вместо них здесь высадят новые. Уже в следующем году здесь посадят свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников. Так, с северной стороны храма расположится «Райский сад» с плодовыми деревьями, кустарниками и цветниками. За райским садом на искусственном возвышении обустроят амфитеатр. Со стороны улицы Володарского в зоне высадят лиственные и хвойные деревья и кустарники, которые дополнят уже существующие сосны и ели, а также обустроить цветники и рокарии – композиции из камня».

Вот таким парк обещают после обновления. Фото администрации Волгограда.

Чиновники обещают также смонтировать новую поливочную систему, чтобы ухаживать за молодой зеленью. Вот только тенистые аллеи, которые дизайнеры красиво рисуют на картинках проекта, волгоградцы увидят не скоро. И хорошо, если увидят.