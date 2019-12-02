«Волгоград Арену» передали на баланс облспорткомитета

СЕГОДНЯ 19:14 2019-12-02T19:14:02+03:00

На содержание стадиона надо примерно 250-350 миллионов в год. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С этого момента балансодержатель будет думать, как обеспечить ее рентабельность

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На сайте Волгоградской областной администрации появилось постановление, подписанное губернатором Андреем Бочаровым, которым «Волгоград Арену» официально передают на баланс регионального спорткомитета. С этого момента именно этот комитет будет отвечать за то, как содержать наследие ЧМ-2018 и как сделать так, чтобы стадион был рентабельным.

Как сказано в постановлении, облспорткомитет будет разрабатывать бизнес-план по использованию стадионом, и четко его придерживаться. Он также составляет план-график проведения спортивных соревнований, культурно-зрелищных, выставочных и других мероприятий. Он же будет искать инвесторов

Управлением этого наследия мундиаля будет заниматься специально созданное ГАУ ВО «Дирекция по Эксплуатации Стадиона «Волгоград Арена», которое также перешло в ведомство облспорткомитета (до этого подчинялось комитету по развитию туризма).

Напомним, «Волгоград Арену» хоть и передали региону, но до 2023 года на ее содержание будут выделять средства из федеральной казны - примерно 250-300 миллионов рублей. Отметим, что сам стадион обошелся бюджету 17 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU