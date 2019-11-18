2019-11-18T11:13:01+03:00
Общество

Стадион "Волгоград Арена" передали в собственность области

Содержать спортобъект будет областной бюджет
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоград-Арена полюбился зрителям.Волгоград-Арена полюбился зрителям.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче стадиона «Волгоград Арена» в собственность Волгоградской области. Теперь это наследие ЧМ-2018 принадлежит региону.Событие важное и радостное. Но чтобы все обошлось без ущерба для бюджета и самого стадиона, предстоит решить много важных организационных вопросов. Нужно принять стадион на баланс. Также продумать безопасную эксплуатацию объекта. Предусмотреть финансирование в бюджете – а это немалые деньги. Также предстоит решить вопрос с тем, на каких условиях на «Волгоград Арене» будет играть «Ротор», будут ли платить деньги спортивные секции, которые смогут расположиться в многочисленных подтрибунных помещениях.

- Необходимо представить предложения по использованию территории и объектов стадиона в рамках программы наследия; дать предложения по дальнейшему развитию стадиона путем строительства дополнительных спортивных объектов для расширения перечня услуг, оказываемых жителям Волгоградской области, - поставил задачу перед подчиненными губернатор Андрей Бочаров.

Кстати, «Волгоград Арена» уже используется не только для матчей «Ротора». Здесь проходят региональные форумы, специализированные выставки, конкурсы.

Напомним, стадион построили к ЧМ-2018. Возведение одного из самых красивых стадионов чемпионата обошлось федеральному бюджету почти в 17 миллиардов рублей, хотя первоначально называлась цифра в 14,5 миллиардов. Сейчас на нем играет футбольный клуб Ротор – это площадка для его домашних матчей. Также на поле прошел концерт группировки «Ленинград», который собрал больше 40 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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