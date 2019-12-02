Волгоградцев приглашают на ярмарку в стиле Гарри Поттера

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-02T15:28:37+03:00

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По традиции вот уже который год любителей фэнтези, магии и истории про юного волшебника приглашают на ярмарку в стиле Гарри Поттера. На этот раз улочка таинственного Хогсмида переедет в географический центр Волгограда - в ТРЦ «Акварель». В воскресенье 8 декабря 2019 года с 11.00 до 21.00 на hand-made ярмарке в волшебной деревушке Хогсмид соберутся лучшие мастера-ремесленники нашего города. Так что доставайте свои мантии, вспоминайте заклинания и отправляйтесь навстречу предновогоднему волшебству.

Организаторы уверяют: с Министерством Магии все согласовано. К тому же помимо новогодней атмосферы и сотен вариантов для милых подарков в программе масса интерактива, мастер-классы для детей и взрослых, розыгрыши и сюрпризы для любителей поттерианы и волшебства. Конечно, погода нелетная и на метле не разогнаться. Но зарядиться праздничным новогодним настроением - вполне.

За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде

ИСТОЧНИК KP.RU