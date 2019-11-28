2019-11-28T12:46:40+03:00
Общество

Астраханцы, пострадавшие в столкновении автобуса и электрички, получат до 2 миллионов рублей компенсации

Выплаты положены по закону об обязательном страховании, но за них придется побороться
Наталья ГЛАЗУНОВА
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15 пассажиров автобуса пострадали, семерых - госпитализировали. Фото очевидцев.15 пассажиров автобуса пострадали, семерых - госпитализировали. Фото очевидцев.
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Пассажиры, которые пострадали в столкновении автобуса и электрички в Астрахани, могу рассчитывать на компенсации в размере до двух миллионов рублей. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Напомним, жуткая авария произошла 27 ноября в Красноярском районе Астраханской области: автобус ЛИАЗ (принадлежащий ООО «Газпром-Энерго») вез рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода, выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и угодил под электропоезд. Автобус, в котором находилось 25 пассажиров, отбросило за пределы путей. 15 человек обратились за медицинской помощью, семеро из них госпитализировали.

Как выяснилось позже, в автоматизированной информационной системе НССО нет договора страхования с организацией, которой принадлежит автобус. А это значит, что ответственность за пассажиров заводского автобуса несет юридическое лицо. Причем завод обязан выплатить пострадавшим страховое возмещение такое же, как при надлежащем страховании.

- Для получения выплат потерпевшие пассажиры автобуса должны написать заявление на юрлицо, - добавляет Игорь Юргенс. - Размеры выплат будут зависеть от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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