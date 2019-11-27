2019-11-27T12:04:06+03:00
Происшествия

Под Астраханью электричка протаранила пассажирский автобус: 14 пострадавших

ЧП произошло на территории предприятия [фото, видео]
Екатерина МАЛИНИНА
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В автобусе пострадали 10 человек. Фото: предоставлено очевидцамиВ автобусе пострадали 10 человек. Фото: предоставлено очевидцами
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Около 8 утра рабочий автобус вез сотрудников ООО "Газпром энерго" от пропускного пункта к основному зданию. Предприятие находится на закрытой территории ООО "Газпромдобыча Астрахань", которое занимает десятки километров степной зоны в Красноярском районе Астраханской области. Перед железнодорожными путями 57-летний водитель немного сбавил скорость. По его словам, он решил объехать стоящий автобус – подумал, что он сломался, и выехал на пути. В это время горел красный светофор. Как только транспорт оказался на рельсах, его сбила электричка. Машинист пытался в последний момент затормозить, но это не спасло от удара.

Электричка курсирует по территории предприятия. Фото: предоставлено очевидцами

Электричка курсирует по территории предприятия. Фото: предоставлено очевидцами

Скорость у поезда была небольшой, поэтому жертв удалось избежать. Но пострадавших много. По предварительным данным травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Пятерым потребовалась госпитализация. Содействие оказала медслужба предприятия. Кому-то помогли на месте - обработали царапины.

В салоне автобуса находились 25 человек, в электричке - 650. Фото: УМВД по Астраханской области

В салоне автобуса находились 25 человек, в электричке - 650.Фото: УМВД по Астраханской области

Автобус вез рабочих на смену. Фото: предоставлено очевидцами

Автобус вез рабочих на смену. Фото: предоставлено очевидцами

Сейчас на место приехали сотрудники полиции, следственная группа. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Известно, что в автобусе было 15 человек, в электричке 650.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, полицией проводится проверка, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следователи. Фото: предоставлено очевидцами

На месте работают сотрудники ГИБДД, следователи. Фото: предоставлено очевидцами

Электричка и автобус столкнулись под Астраханью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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