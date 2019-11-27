Водитель попавшего под электричку автобуса выехал на этот маршрут всего второй раз

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-27T12:33:06+03:00

Под Астраханью в аварии пострадали 15 человек, пять попали в больницу

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Авария на территории ООО «Газпромдобыча Астрахань» произошла около 8 утра 27 ноября. Водитель автобуса, обслуживающий предприятие ООО «Газпром энерго», вез 15 пассажиров к месту работу. 57-летний мужчина всего лишь второй раз выехал на этот маршрут. Перед железнодорожным переездом он не остановился за другим стоящим автобусом, а решил его объехать. Красный сигнал светофора водитель проигнорировал. Хотя сам виновник ДТП утверждает, что его просто не заметил. Как только транспорт оказался на рельсах, его сбила электричка, в которой в тот момент находилось порядка 650 человек.

Скорость у обоих была не очень высокая, поэтому обошлось без жертв. Пострадавших всего 15, пятеро из них отвезли в больницу.

Как сообщили в ООО «Гаспромэнерго» компания заключила договор с ООО «Автокомплекс» на услуги перевозки сотрудников. Автобус был полностью исправен и оборудован ремнями безопасности.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU