Треть работодателей платят волгоградцам меньше 12 тысяч

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-23T15:07:59+03:00

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Каждый месяц Волгоградстат удивляет волгоградцев новостями, что зарплата у них стабильно растет и уже давно превысила 30 тысяч рублей. Вот только сами работники часто недоумевают, откуда берутся такие цифры. Хотя это и средний по региону показатель – пяти миллиардеров вполне достаточно, чтобы его поднять. При этом по данным регионального отделения ФСС РФ, около 30% работодателей Волгоградской области платят своим сотрудникам меньше 12 тысяч рублей в месяц.

По данным Соцстраха, средняя заработная плата в области равна 28 562 рубля. При этом три с половиной тысячи фирм и организаций начисляют зарплаты ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас равен 12 тысяч 643 рубля. Плюс к этому более 9,5 тысячи работодателей оценивают труд своих работников ниже прожиточного минимума. То есть многие волгоградцы получают меньше 10 536 рублей.

В Фонде отмечают, что нередко специалисты обнаруживают факты, когда людей нанимают на работу без договора, уклоняясь от уплаты налогов и прочих платежей. А «серые» зарплаты и вовсе не редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU