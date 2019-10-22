В Волгоградской области насчитали 1300 миллионеров и пять миллиардеров

Волгоградцы постоянно жалуются на свое плохое материальное положение: мол, денег не хватает ни на что. А, между тем, по данным региональной налоговой службы, доходы у волгоградцев растут с каждым днем.

- Общая сумма задекларированных доходов, по данным на 1 октября 2019-го выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8 миллиарда рублей, или на 6%, - приводят упрямые цифры налоговики.

Увеличилась в Волгоградской области и численность людей, которые подают в налоговую декларации о доходах - на 7,6 тысячи по сравнению с таким же периодом 2018-го.

Причем больше зарабатывать стали предприниматели почти во всех сферах. Например, доход у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, увеличился в этом году на 4,5% или на 3 миллиарда рублей. На 0,8 миллиарда рублей, или на 1,5 процента выросли и доходы у физических лиц. Как видите, статистика вещь упрямая, а она утверждает, что волгоградцы стали жить лучше и богаче.

Кстати, о богачах. В этом году в Волгоградской области число миллионеров увеличилось на 14% по сравнению с 2018-м годом. И на данный момент их численность составляет на 1 268 человек. И это только те, кто официально задекларировал свой доход с суммой свыше 1 миллиона рублей.

- Сумма налога к доплате по данной категории налогоплательщиков увеличилась на 17 процентов, - добавляют в УФНС России по Волгоградской области.

46 волгоградцев отчитались в налоговой о том, что заработали за этот год суммы от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей. Это на 32% больше, чем было таких богачей в 2018-м году.

Есть в Волгоградской области и свои миллиардеры. По данным налоговой инспекции, доход свыше 1 миллиарда рублей задекларировали 5 человек. Собственно, это все те же люди, кто был в нашем региональном списке «форбс» и в прошлом году.

Как следствие увеличения доходов у волгоградцев - увеличение и суммы налога, которую они перечислили в бюджет. Эта сумма выросла по сравнению с таким же периодом 2018-го на 14 процентов и составила 843,7 миллионов рублей.

- Выросло и число физлиц, обратившихся в налоговые органы за получением налоговых вычетов. Так, за 9 месяцев 2019 года по декларациям заявлено на возврат из бюджета налога в сумме 3,0 миллиарда рублей, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года, или на 32% больше чем годом ранее, - добавляют в региональном УФСН.