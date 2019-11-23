2019-11-23T13:43:30+03:00
Происшествия

На юге Волгограда произошло массовое ДТП с автобусом

По предварительной информации, обошлось без пострадавших
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автобус и две легковушки столкнулись на мосту через ВДСК.Автобус и две легковушки столкнулись на мосту через ВДСК.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Массовое ДТП произошло субботним утром 23 ноября в Красноармейском районе Волгограда неподалеку от остановки «Судостроительный завод». На путепроводе около 9.30 столкнулись автобус №77 и сразу несколько легковушек. На выезде из района образовалась внушительная пробка.

По предварительным данным, сначала отечественная легковушка серо-зеленого цвета врезалась в ограждение прямо перед движущимся в центр города 77-м автобусом маршрута №77. Водитель общественного транспорта резко затормозил. Успел остановиться и ехавший за автобусом водитель красного «ВАЗ-2104». Но следующий автомобилист не успел отреагировать на произошедшее и «Daewoo Nexia» влетела в остановившуюся «четверку». От удара «ВАЗ» отбросило на впереди стоящий автобус.

- Обошлось без пострадавших. Пассажиры по своим билетам пересели в следующий автобус, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Кто виноват в массовом ДТП, которое на час парализовало движение на юге Волгограда, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Однако очевидцы говорят, что на мосту утром был гололед.

Напомним, накануне в Волгограде произошло сразу три ДТП с участием общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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