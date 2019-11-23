2019-11-23T11:56:53+03:00
Общество

На ремонт моста на Волжской ГЭС потратят еще 825 миллионов

Власти ищут подрядчика на следующий этап работ, который начнется весной 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подрядчику предстоит полностью завершить ремонт моста.Подрядчику предстоит полностью завершить ремонт моста.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградским автомобилистам, которые ездят через плотину Волжской ГЭС, дали немного передохнуть от нескончаемых пробок из-за дорожных работ. Уже следующей весной ремонт возобновят. Полностью обновить дорожное полотно моста должны в течение двух лет. Обойдется это в 824,77 миллиона рублей. Сейчас власти ищут подрядчика на ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, в 2020 году ремонт будет идти за счет субсидий федерального бюджета, в 2021 году к средствам из федеральной казны добавят денег из бюджета Волжского. Подрядчик обновит асфальт и барьерные ограждения, а также укрепит все конструкции под дорогой. Полностью завершить работы на мосту Волжской ГЭС должны до 30 октября 2021 года.

Напомним, в 2019 году ремонт шел на участке плотины длиной 577 и шириной 6 метров. В 2020 пробки вновь начнутся в марте. Зимой движение по мосту будет открыто по всем полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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