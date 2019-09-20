С ноября до марта волгоградцев избавят от пробок на мосту Волжской ГЭС

Пока мы больше часа добирались до середины моста Волжской ГЭС, главным вопросом, который хотелось задать подрядчику, было «когда же это все закончится»? Каждый день жители Волжского тратят кучу времени, преодолевая эти несколько километров между городами. Устали все.

- Полностью работы по ремонту ездового полотна мы должны завершить в течение двух лет, - говорит председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Виталий Кокшилов.

Еще два года? К сожалению, да. К счастью, автомобилистам дадут вздохнуть. Уже этой осенью мучения закончатся. К 30 октября, по словам подрядчика и администрации, на мосту свернут все ремонтные работы. Это срок, предусмотренный контрактом, и рабочие в него укладываются. Но это только часть мостового полотна.

Тесно и машинам, и рабочим. Но потерпеть придется - еще два года.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В этом году мы должны полностью завершить работу на участке длиной 570 метров и шириной 6 метров, с установкой нового перильного ограждения, обустройством тротуаров, - объясняет Кокшилов. – Это касается и работ под путепроводом. К концу сентября мы выходим на укладку асфальтобетона.

На правой стороне моста (если ехать из Волгограда в Волжский) уже в этом году закатают новый асфальт. Технологии – те же, что и по всему городу: выравнивающий слой и верхний, из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Оставшиеся работы растянутся еще на 2020 и 2021 годы.

Обещают, что после ремонта на мосту не так остро будут чувствоваться стыки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Губернатор дал задание отыграть конкурс на оставшийся объем работ. Зимой выберем подрядчика, и после этого - примерно в середине марта – продолжим ремонт на объекте, - говорят чиновники.

Зимой движение по мосту будет открыто по всем полосам, иначе здесь просто не развернуться снегоуборочной технике и и обычным машинам.

Сегодня на объекте работает в среднем по 110 человек в день. Трудятся в две смены, но, так как это плотина, работы на большой высоте, ночью из-за повышенной опасности работ остается минимум человек. Но в сроки подрядчик укладывается.

Многие дефекты обнаружились только после начала работ.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Из сложностей – только стесненные условия, - говорит Максим Попов - главный инженер ООО «Рисна», комапнии, которая выполняет ремонт моста. – Многие работы скрыты от глаз автомобилистов. Под мостом ведутся работы по ремонту низа плиты пролетного строения. Разрушенные места, оголенную арматуру зачищают и штукатурят. Наносят ремонтные растворы на низ плиты и окрашивают металлические части пролетных строений.

С финансированием, по словам подрядчика, проблем нет. Контроля тоже хватает.

Под мостом приведут в порядок бетонные плиты, покрасят металлические конструкции, заменят ржавый водоотводФото: Екатерина СИМОХИНА

- Стройконтроль следит за работой постоянно, мы на месте исправляем недочеты, если они есть, - говорит Максим Попов.

Напомним, этот объект по предложению губернатора Андрея Бочарова внесли в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Чиновники приносят извинения за неудобства – на ремонт пришлось выделить больше времени, чем просчитали сначала. Причина – скрытые дефекты, устранение которых изначально не планировали. Мост не видел ремонта ни разу с тех пор, как его построили и сдали в эксплуатацию в 1961 году.