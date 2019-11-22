2019-11-22T20:00:20+03:00
Общество

Для волгоградцев на тюбинговом склоне установили бесплатные светящиеся качели

Покататься на них можно будет до десяти вечера, потом качели уберут подальше от вандалов
Екатерина СИМОХИНАЮлия Данильченко
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Качели переливаются красками в унисон Астраханскому мосту.Качели переливаются красками в унисон Астраханскому мосту.
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Парк «Раздолье» в пойме Реки Царицы в центре Волгограда продолжает преображаться: там появились красивые качели с интересным дизайном – круглые и светящиеся. Они меняют цвета и точно станут одним из излюбленных мест для селфи. Тем более что они органично смотрятся вечером на фоне переливающегося красками Астраханского моста. Площадка для отдыха будет открыта с раннего утра и до позднего вечера. После 22:00 качели исчезнут – их будут снимать и устанавливать регулярно, чтобы лишний раз не провоцировать вандалов на подвиги. Об этом «КП-Волгоград» рассказал директор парка Андрей Еркин.

Кстати, в пойме реки Царицы уже много интересного: с августа там активно работает тюбинговый склон. И ничего, что нет снега, он и не нужен - горка круглогодичная. В скором времени откроется и каток, который обещали волгоградцам около года назад. Правда, точную дату еще не согласовали. Но это точно произойдёт к Новому 2020 году. Точите коньки!

В Волгограде появились светящиеся качели на тюбинговом склоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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