«Не плюйте!»: гендиректор «Ротора» попросил фанатов болеть за команду культурно

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-22T14:56:41+03:00

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После каждого футбольного матча «Волгоград Арена», признаться, выглядит ужасно: кучи мусора, загаженные полы в туалетах, грязь… А после последнего матча, когда волгоградцы 17 ноября принимали у себя ФК «Краснодар-2», соцсети обошли фотографии "героев", заплевавших шелухой от семечек всю трибуну вокруг себя. Это стало последней каплей в терпении клуба и генеральный директор СК «Ротор» Андрей Рекечинский опубликовал обращение к болельщикам.

- Дорогие друзья! Мы призываем вас соблюдать простые правила приличия и уважать себя и окружающих. «Волгоград Арена» - это наш дом и мы с вами несём ответственность за то, как долго он сохранит свой первозданный вид. Просим вас следовать элементарным нормам этикета: выбрасывать мусор в урну, не курить в туалетах, не плевать на пол. Помните о комфорте других людей. Болейте за «Ротор» культурно и цивилизованно! - призывает Рекечинский.

Напомним, недавно известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин обозвал волгоградских фанатов гопинками. Волгоградцы, давайте же на деле доказывать, что это не так!

ИСТОЧНИК KP.RU