В 17 дворах Волгограда установят тренажеры

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-21T16:07:44+03:00

До конца года спортивные комплексы появятся на всех благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» территориях

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В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Волгограде обновляют 17 дворов. На сэкономленные на электронных аукционах деньги власти решили помимо нового асфальта, лавочек, фонарей и детских площадок, установить еще и дополнительные спортивные комплексы. Подрядчики уже приступили к установке тренажеров во дворах Советского района. К концу года они появятся на всех обновленных пространствах.

- Сейчас современные тренажерные комплексы устанавливают во дворах Советского района на проспекте Университетском, 19, улице Казахской, 22 и 26. Помимо тренажеров там появятся детский гимнастический городок, а также комплекс из многоуровневых турникетов и шведской стенки. В ближайшее время приступят к монтажу и во дворах Краснооктябрьского района, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

До конца года такие комплексы установят в Дзержинском, Красноармейском и Кировском районах. А в остальных дворах появятся универсальные спортивные площадки с футбольными воротами и баскетбольными кольцами. Гарантия на них будет действовать три года.

Основные работы во всех 17 дворах, стоящих в планах на 2019 год, уже завершены. Новенький асфальт укрыл более 50 тысяч квадратных метров внутридворовых проездов и пешеходных дорожек. Где-то еще осталось завершить монтаж линий освещения, установить детские игровые площадки. И хотя без недоделок не обошлось, а в одном дворе на Красном установили сразу 45 лавочек, волгоградцы новым видом из окна все же довольны.

Также во второй волне в этом году городским властям удалось дополнительно отремонтировать внутриквартальные проезды в 11 дворах. Большая часть дорог уже готова, осталось навести порядок на придомовых территориях в Красноармейском и Кировском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU