«Волгоград - город для людей»: 45 лавочек в одном дворе

Сотни дворов в Волгограде давно пришли в упадок. Дороги превратились в сплошные ямы, из подъезда в дождь не выйти – разливаются настоящие моря, ночью здесь царит тьма, а вместо детских качелей торчат ржавые обломки труб. И если высадить деревья, разбить клумбы и установить детские горки жильцы своими силами еще могут, то заасфальтировать проезды и провести освещение весьма накладно. Одна надежда на программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году благодаря ей в Волгограде 17 дворов, объединяющих 54 дома, получили новую жизнь.

Двор на Циолковского сразу бросается в глаза.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во дворах-счастливчиках появились дороги и пешеходные зоны, урны, лавочки и фонари, детские и спортивные площадки. А благодаря экономии во время проведения электронных аукционов устанавливают во дворах и уличные тренажеры. Не везде работы еще завершены. Ограждения установили только наполовину. Но в этом году основные работы по благоустройству закончили задолго до первого снега. Корреспонденты «КП-Волгоград» посмотрели на обновленные дворы и качество работ в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Центральном районах.

У подъездов здесь всего по лавочке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЯМЫ ЗАДЕЛАЛИ, А ЛУЖИ ОСТАЛИСЬ

В Краснооктябрьском районе в программу 2019 года попали два двора. Дом № 118 на улице Еременко находится в низинке, поэтому после каждого снега и дождя здесь было не проехать, не пройти. Старая дорога давно превратилась в тлен. А больше во дворе, по сути, ничего и не было.

Старшее поколение жильцов здесь можно встретить на лавочках у подъездов. Самих скамеек по минимуму.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Вечную яму в торце заделали. А вот уклон дороги все равно сделали к дому. Так что вся дождевая вода опять будет собираться у входа в подъезды, - сетуют жильцы. – Тротуар просили сделать тоже со стороны дома, но его соорудили на другой стороне. Так что в непогоду до него еще нужно будет добраться. Сколько собраний тут у нас было, но ни к чему не пришли – говорят, с другой стороны проходит газовая труба.

Во дворе на Еременко ждут, когда устаногвят игровой комплекс и уберут спиленные ветки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас во дворе опилили деревья. Кучи веток лежат горой на новенькой детской площадке. Но по этому поводу жильцы не переживают: ветки уберут, а рядом поставят еще один игровой городок.

РЕКОРДСМЕН ПО ЛАВОЧКАМ

Еще один двор на Красном объединяет сразу пять домов по проспекту Металлургов, 12, 18 и 20, и улице Таращанцев, 7 и 9. Его можно назвать городским рекордсменом по количеству лавочек. Мы насчитали 45 скамеек! Но могли и пропустить парочку, ведь лавочки здесь буквально на каждом шагу. Не только у подъездов, но и посреди двора, вдоль пешеходных дорожек, плотным кольцом они окружают игровой городок.

А в этом дворе по лавочкам явный перебор.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Зачем вам столько? - спрашиваю у единственного мужчины, которого встретила во дворе в пятом часу вечера.

- Все просто. Соседние два дома отказались от лавочек у подъездов, вот их все тут и сгрузили посреди двора, - отвечает Андрей.

Куда ни глянь - везде лавочки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- А сидеть-то на них есть кому?

- Там, где есть деревья, размещаются мамочки, которые с детьми гуляют. Остальные пустуют, - признают жильцы.

И у подъездов тоже лавочки!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зато не пустуют автопарковки. Их во дворе сделали несколько.

Позаботились здесь и о парковках для машин.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЗАКОПАЙТЕ ЛОШАДКУ!

В Ворошиловском районе двор на улице Циолковского, 22, 24 и 36 уже с дороги выделяется яркими горками, домиками и качелями детского городка.

- Хорошо, что сделали комплекс для разных возрастов. Здесь лучше с малышами, дальше дети постарше играют. Качество нам нравится. Хорошо сделали, - рассказывают корреспонденту «КП» гуляющие с детьми мамы.

Дети и родители довольны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще один двор благоустроили в старой части района. Он объединяет шесть домов на Кузнецкой, 99, 101, 101а, 103, Радомской, 2, и Ковенской, 1а. Здесь позаботились и о детях, и об автомобилистах. Во дворе обустроили парковочные места и две зоны отдыха для самых маленьких и детей постарше.

В глаза сразу бросается выкорчеванная из земля лошадка-качалка, которая лежит рядом с игровым комплексом.

А про лошадку забыли.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Нет, это не вандалы лошадку вырвали, а коммунальщики, - рассказывают жильцы. – Уже после того, как во дворе обустроили детскую площадку, прямо под игровым комплексом прорвало трубу. Все разрыли, лошадку убрали, хорошо не пришлось остальное демонтировать. Но после того как яму закопали, про эту качалку все забыли. Ускориться бы уже надо.

Здесь позаботились и о автомобилистах, и о детях.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ждут жильцы, когда установят обещанные ограждения для палисадников. Не разровняли толком и игровую площадку. Привезенный песок лежит ямами и буграми.

- Но это все решаемо. Главное дороги сделали, раньше здесь даже ходить было невозможно, - говорят жильцы.

На Кузнецкой-Радомской еще не разровняли песок на детской площадке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Двор на Ткачева, 16, попал в программу этого года во второй волне. Дополнительно в 11 дворах Волгограда обновили проезды и бордюры, тротуары, сделали пешеходные дорожки.

- Конечно, нравится, – говорят жильцы. – Видели бы вы, что тут раньше было!

Двор на Ткачева оказался в числе счастливчиков второй волны, где сделали дороги.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У подрядчиков еще есть время, чтобы все доделать. После этого согласно условиям контракта они будут в течение четырех лет устранять недоделки и брак по гарантии.

Кстати, заявки на участие в программе на 2020 год в мэрии Волгограда принимают до 25 ноября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году в Волгограде:

17 дворов на 54 многоквартирных дома благоустроили, в них сделали:

40 444 квадратных метров дорожного покрытия

11 038 квадратных метров тротуарного покрытия

20 945 погонных метров бордюрного камня

3 975 погонных метров ограждения

285 лавочек

273 урн

197 светодиодных светильников

188 люков и колодцев

12 спортивно-оздоровительных комплексов

18 детских игровых площадок

2 спортивные площадки

Еще в 11 дворах на 26 домов обновили дороги, в том числе:

21618,9 квадратных метров дорожного покрытия

4928,5 квадратных метров тротуарного покрытия

11836 погонных метров бордюрного камня