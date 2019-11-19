Главврачом роддома №2 Волгограда стал Виталий Двужилов

19 Нояб. 19:26 2019-11-19T19:28:11+03:00

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Почти четыре месяца в роддоме №2 Волгограда не было главврача. Был лишь руководитель с приставкой «и.о», и только сегодня, 19 ноября, в комитете здравоохранения Волгоградской области опубликовали приказ, которым на эту должность назначен Виталий Двужилов.

Напомним, с прошлый главврачом - Игорем Ванюсовым - контракт разорвали еще 29 июля этого года. Официальная версия - он ушел по собственному желанию. Но слухи ходили, что его уволили из-за финансовых вопросов. Слишком много жалоб стало поступать от пациенток на поборы в медучреждении. Сразу после ухода Ванюсова в роддом нагрянула комиссия с проверкой.

Что известно о новом главвраче?

Виталий Двужилов - кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории.

Окончил интернатуру Волгоградской медакадемии по специальности «Акушерство и гинекология», три раза проходил профессиональную переподготовку в ВолгГМУ.

После окончания интернатуры с 1997 по 2004 года работал акушером-гинекологом в больнице №7, затем три года по этой же специальности - в территориальном центре медицины катастроф Волгоградской области. С 2007 по 2010 годы - в областной клинической больнице №1. С 2011 года по настоящее время был заместителем главврача в роддоме №4 Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU