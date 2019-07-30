В Волгограде уволили главврача роддома №2: больницу проверяет облздрав

В этот понедельник 29 июля в роддоме № 2 поменялся главный врач. Комитет здравоохранения Волгоградской области расторг контракт с Игорем Ванюсовым. Основание – заявление об увольнении по собственному желанию. Правда, насколько это желание исходило от самого Игоря Владимировича – вопрос открытый. Многие связывают «отставку» с проблемами в ведении финансов. Слишком уже часто на него стали жаловаться пациентки. Не случайно с 30 июля по 9 августа в больнице началась официальная внеплановая проверка. В комиссии и представители облздрава и представители страховой медицины. Еще чуть раньше свою ревизию начала прокуратура. Правда, результатов для официальных комментариев еще нет – работа идет.

Почему такое неожиданное внимание именно к этому лечебному учреждению? Возможно, все дело в жалобах пациенток.

Роддом №2 обычно называют Центральным. И не только по местоположению. Долгое время он был одним из самых желанных для тех, кто ждал появления на свет малыша. Постепенно до его уровня дотянулись, а в некоторых случаях и переросли, остальные родильные дома Волгограда. Сейчас на различных форумах можно найти десятки откликов. И благодарные и негативные. Встречаются и рассказы о благотворительной помощи больнице. На официальном сайте есть свой прайс-лист: сколько стоит платная палата (на ее состояние жалуются все роженицы), сколько стоит сопровождение в родах и так далее. Только, по словам пациенток, платили они не за конкретную услугу, а отдавали деньги (например, 22 тысячи рублей за выбор врача на родах) в виде благотворительной помощи. Кто-то сдавал пять тысяч на «хорошую» анестезию во время кесарева сечения.

Владимир Ванюсов - врач высшей категории. Фото: ГУЗ "Клинический родильный дом №2"

Правда, никто к благотворительности рожениц не принуждал.

- У меня есть ряд претензий к роддому №2, но они никак не связаны с вымоганием денег, - говорит Татьяна Ульянова. - Я ничего не платила. Уже после родов спрашивала, как принято благодарить акушерку и врача, мне ответили: никаких денег не надо. На выписке подарила коробку конфет и чай. Платили те, кто хотел больше внимания.

Сейчас временно исполняет обязанности главного врача Татьяна Гаврильчук, которая работала при Ванюсове замом. Так что в облздраве еще предстоит определиться, кто же станет руководить одним из крупнейших роддомов региона.