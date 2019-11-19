«Кто со мной на ГТО?»: Елена Исинбаева объявила о старте тренировок с чемпионкой

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-19T18:36:22+03:00

Исинбаева отберет 20 человек, которые будут тренироваться с ней три месяца. Фото с личной странички чемпионки.

Анкету на участие надо прислать до 1 декабря

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«Ну что, дорогие друзья и потенциальные участники проекта ГТО, готовы? Тогда полетели», - с такими словами олимпийская чемпионка Елена Исинбаева дала старт уникальному проекту, который она сама и придумала. Как уже писала "КП-Волгоград", суть проекта заключается в том, что Исинбаева будет готовиться к сдаче ГТО вместе со своими поклонниками. Тренировки с чемпионкой - отличный стимул к спортивным победам, подумала Елена. И все ее поддержали.

Итак, тренировки начнутся с 16 декабря 2019-го, и будут проходить три раза в неделю (время вечернее). Длительность тренировок 1-2 часа. Сдача норм ГТО состоится в марте 2020-го.

- Я отберу 10 девушек/женщин и 10 парней/мужчин для участия в проекте, - напоминает олимпийская чемпионка.

Чтобы попасть в список претендентов, надо заполнить анкету и прислать Исинбаевой на почту - gto-project@mail.ru

- Незаполненные анкеты и анкеты без приложенных фотографий, рассматриваться не будут! - обращает внимание спортсменка.

Анкеты Елена будет принимать до 1 декабря!

«Время пошло…», - подгоняет подписчиков чемпионка.

ИСТОЧНИК KP.RU