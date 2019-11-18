Тренировки с чемпионкой: Елена Исинбаева набирает группу для подготовки и сдачи ГТО

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-18T13:15:22+03:00

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Неугомонная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева даже после завершения профессиональной карьеры вся в спорте (за исключением времени, которое уходит на двоих детей и мужа). Недавно решила попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. А чтобы не тренироваться в одиночестве и привлечь к этому движению других волгоградцев, придумала акцию. Елена наберет группу, которая несколько месяцев будет заниматься с олимпийской чемпионкой.

«Хочу отобрать 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) для подготовки и сдачи норм ГТО вместе со мной. Тренировки будут проходить два раза в неделю. Начать занятия планирую с 16 декабря», - объявила на своей страничке в инстаграме Елена Исинбаева.

Поклонники идею волгоградки оценили на «Ура!». Желающие потренироваться с олимпийской чемпионкой уже выстроились в очередь. А жители других городов уже позавидовали волгоградцам. Чтобы расширить географию участников, Елена Исинбаева обещала продумать и вариант онлайн-тренировок, а после даже сдать нормы ГТО в нескольких городах. Чего не сделаешь ради поклонников спорта.

Возраст участников: от 18 до 39 лет. 34-39 лет - возрастная категория, в которой будет сдавать нормы сама Исинбаева.

Тренировки и сдача нормативов будет в Волгограде в марте 2020 года.

«Чтобы попасть в группу, надо будет заполнить анкету и подать заявку на участие в проекте (e-mail для подачи анкет-заявок напишу чуть позже)», - уточнила Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU