Пьяного таксиста, разбившего в Волгограде три машины, арестовали на 5 суток
Суд Ворошиловского района Волгограда вынес постановление арестовать 25-летнего Максима Семененко на пять суток. Речь идет о таксисте, который сел за руль вусмерть пьяным, устроил в городе гонки по встречной полосе, а потом еще и разбил три машины.
Случилось это, напомним, вечером 18 ноября. Уже к вечеру 19 ноября суд признал его виновным. Пока только по статье 19.3 КоАП РФ - «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности».
Напомним, сотрудники ГИБДД нашли нарушителя на улице Череповецкой в Ворошиловском районе. Когда его вытащили из машины, он едва держался на ногах, настолько был пьян. Молодой человек даже разговаривать внятно не мог. При этом все-таки пытался убежать от полиции и препятствовал составлению административного материала. За что и наказали.
Добавим, что ранее Семененко уже привлекался за вождение в пьяном виде. На него уже завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», по которой грозит ему до 2 лет лишения свободы.
Даже на ногах не стоит: вусмерть пьяный таксист в Волгограде разбил три машины.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU