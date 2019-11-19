Пьяного таксиста, разбившего в Волгограде три машины, арестовали на 5 суток

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-19T16:56:26+03:00

Водитель был вусмерть пьян, когда его задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Суд Ворошиловского района Волгограда вынес постановление арестовать 25-летнего Максима Семененко на пять суток. Речь идет о таксисте, который сел за руль вусмерть пьяным, устроил в городе гонки по встречной полосе, а потом еще и разбил три машины.

Случилось это, напомним, вечером 18 ноября. Уже к вечеру 19 ноября суд признал его виновным. Пока только по статье 19.3 КоАП РФ - «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности».

Напомним, сотрудники ГИБДД нашли нарушителя на улице Череповецкой в Ворошиловском районе. Когда его вытащили из машины, он едва держался на ногах, настолько был пьян. Молодой человек даже разговаривать внятно не мог. При этом все-таки пытался убежать от полиции и препятствовал составлению административного материала. За что и наказали.

Добавим, что ранее Семененко уже привлекался за вождение в пьяном виде. На него уже завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», по которой грозит ему до 2 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/744682" frameborder="0"></iframe> Даже на ногах не стоит: вусмерть пьяный таксист в Волгограде разбил три машины.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU