В Волгограде вусмерть пьяный таксист разбил три машины, включая Toyota Land Cruiser

Когда 25-летнего Максима Семененко задерживали, молодой человек даже на ногах стоять был не в состоянии. Сотрудники ГИБДД пришлось под ручки взять вусмерть пьяного волгоградца и погрузить в служебную машину. В отделение парень несколько часов не мог даже слова сказать, лишь мычал - удивительно, как он мог держать в руках руль. Но о том, что произошло, полицейские и так знали: все соцсети уже были заполнены видео с таксистом-камикадзе.

О странной машине с эмблемой «Яндекс такси» в полицию сообщили другие водители. Иномарка выезжала на встречную полосу через двойную сплошную, нарушала все возможные правила дорожного движения. Информацию об опасном автомобилисте сотрудники ГИБДД передали патрулям и нарядам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/744682" frameborder="0"></iframe> Даже на ногах не стоит: вусмерть пьяный таксист в Волгограде разбил три машины.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

Volkswagen Polo они нашли на улице Череповецкой в Ворошиловском районе. Иномарка угодила в ДТП: врезалась в Mitsubishi Outlander и «ВАЗ-2110». А как чуть позже сообщили, протаранила еще и Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Рокоссовского.

Молодой человек, уроженец Чернышковского района, в последнее время жил в Волгограде. Женат. Волгоградец не первый раз сел за руль пьяным. В июне 2019 года его лишили прав на полтора года. Так что теперь его ждет уголовное наказание - санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Так же ему предстоит ответить за оставление места ДТП. Сегодня, 19 ноября должен состояться суд.

ghest_vlg Неадекватный водитель такси на дорогах Волгограда

В компании «Яндекс такси» категорически отрицают, что у них работал Максим Семененко – впервые о таком слышат. Возможно, парень машину угнал. Сейчас волгоградские полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.