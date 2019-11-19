2019-11-19T11:23:58+03:00
Происшествия

В Волгограде вусмерть пьяный таксист разбил три машины, включая Toyota Land Cruiser

Мужчина на машине «Яндекс такси» летел по встречной полосе
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина не мог даже говорить.Мужчина не мог даже говорить.
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Когда 25-летнего Максима Семененко задерживали, молодой человек даже на ногах стоять был не в состоянии. Сотрудники ГИБДД пришлось под ручки взять вусмерть пьяного волгоградца и погрузить в служебную машину. В отделение парень несколько часов не мог даже слова сказать, лишь мычал - удивительно, как он мог держать в руках руль. Но о том, что произошло, полицейские и так знали: все соцсети уже были заполнены видео с таксистом-камикадзе.

О странной машине с эмблемой «Яндекс такси» в полицию сообщили другие водители. Иномарка выезжала на встречную полосу через двойную сплошную, нарушала все возможные правила дорожного движения. Информацию об опасном автомобилисте сотрудники ГИБДД передали патрулям и нарядам.

Даже на ногах не стоит: вусмерть пьяный таксист в Волгограде разбил три машины.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

Volkswagen Polo они нашли на улице Череповецкой в Ворошиловском районе. Иномарка угодила в ДТП: врезалась в Mitsubishi Outlander и «ВАЗ-2110». А как чуть позже сообщили, протаранила еще и Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Рокоссовского.

Молодой человек, уроженец Чернышковского района, в последнее время жил в Волгограде. Женат. Волгоградец не первый раз сел за руль пьяным. В июне 2019 года его лишили прав на полтора года. Так что теперь его ждет уголовное наказание - санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Так же ему предстоит ответить за оставление места ДТП. Сегодня, 19 ноября должен состояться суд.

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Неадекватный водитель такси на дорогах Волгограда
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В компании «Яндекс такси» категорически отрицают, что у них работал Максим Семененко – впервые о таком слышат. Возможно, парень машину угнал. Сейчас волгоградские полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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