На месте порыва водовода в центре Волгограда спасли 20-метровую ель

18 Нояб. 15:27 2019-11-18T16:24:15+03:00

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В Волгограде каждое дерево - на вес золота, поэтому и борются за каждое. Причем в буквальном смысле. Так, в субботу, 16 ноября, в центре города развернули настоящую "операцию" по спасению 20-метровой голубой ели.

Беда пришла, откуда не ждали: в центре Волгограда рванула магистраль холодного водоснабжения диаметром 1200 мм. Чтобы устранить порыв требовалось выкопать большой котлован, и как раз в том месте, где росла ель.

По спасению ели развернули целую масштабную операцию. Фото администрации Волгограда.

- Для обеспечения фронта работ технология предусматривает демонтаж дерева – такая практика используется во всем мире. В подобных случаях вырубка деревьев разрешена регламентами. Но! Муниципалитет принял решение дерево сохранить, - отмечают в администрации Волгограда.

Как вышли из ситуации? Было решено использовать спецтехнику и системы растяжек, чтобы спасти дерево. Ресурсоснабжающая компания пригнала к месту ЧП автокран, и он несколько часов держал ель за макушку, пока рабочие раскапывали котлован и ремонтировали трубу, вплоть, до проведения обратной засыпки.

ИСТОЧНИК KP.RU