2019-11-16T13:53:40+03:00
Происшествия

Резервная схема: в центре Волгограда ликвидируют порыв трубы

Напора в кранах нет, возможно отсутствие горячей воды
Юлия Данильченко
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Жителям центра придется немного потерпеть.Жителям центра придется немного потерпеть.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В субботу 16 ноября в Центральном районе Волгограда на магистрали холодного водоснабжения случилось ЧП. В ремонте поврежденного трубопровода участвуют 15 специалистов и 12 единиц техники. При этом жители этой части города поначалу пользовались водой – ее подачу решили не ограничивать, лишь уменьшили напор. Латать фрагмент планировали не традиционным способом, где требуется отключение, а другим, когда: участок закрывают саркофагом, который полностью герметичен. Но не вышло.

- В настоящее время стало понятно, что, несмотря на предпринимаемые меры, ликвидировать технологическое нарушение без отключения трубопровода не представляется возможным, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Воду пришлось отключить, но задействовали резервную схему, благодаря которой напор в кранах все же есть, хоть и небольшой, также может отсутствовать горячая вода. По большей части неудобства терпят жители заполотновской части Центрального района, микрорайона Тулака и некоторых домов Ворошиловского района. Когда только восстановительные работы завершатся, а точное время не обозначено, нормальный напор снова вернется в многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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